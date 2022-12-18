بث مباشر يوتيوب مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر مباراة الأرجنتين أمام فرنسا، والتي ستجمعهم في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في نهائي مونديال قطر 2022 الذي يقام على استاد لوسيل.

تقام مباراة فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 في تمام الساعة 5:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل، بحضور حشد كبير، حيث يسعى الفريقان للفوز بلقب المونديال. للمرة الثالثة في تاريخها، بعد أن فازت فرنسا باللقب مرتين في 2018. 1998، 2018، بينما توجت الأرجنتين باللقب عامي 1978 و1986.

يحلم المنتخب الفرنسي بالفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن نجح في ذلك في مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

يبحث المنتخب الأرجنتيني عن الثأر من الخسارة الفادحة أمام روسترز، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة دور الـ16، بنتيجة 4-3.

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا اليوم الأحد 18 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2022 بتوقيت الدول العربية

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت مصر في تمام الساعة الخامسة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت قطر في تمام الساعة السادسة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت المغرب في تمام الساعة الرابعة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت تونس في تمام الساعة الرابعة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت الجزائر في تمام الساعة الرابعة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت السودان في تمام الساعة الخامسة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت ليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت العراق في تمام الساعة السادسة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بتوقيت سلطنة عمان في تمام الساعة السابعة مساءً

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

تنقل مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، على نحو 85 مباراة متنوعه بين قنوات مفتوحة مجانية، وقنوات مشفرة، نستعرضها تواليًا..

وتذاع مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، قنوات rryadia TNT HD بتعليق صوتي لـ خليل فايد.

Alkass Four HD بتعليق خالد الحدي.

Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي.

وbeIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس.

beIN Sports HD 2 Max بتعليق حفيظ دراجي ويوسف سيف.

القناة المجانية المفتوحة التي تنقل مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، بث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، على قناتها المفتوحة، وكذا على قناتها الرسمية على "يوتيوب" من خلال التغطية الخاصة التي تقدمها عبر القناة الإخبارية على مدار اليوم.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

تأهل المنتخب الفرنسي، من دور المجموعات متصدرًا مجموعته بالمركز الأول برصيد 6 نقاط يليه أستراليا وتونس وأخيرًا الدنمارك بالمركز الأخير.

فاز المنتخب الفرنسي في دور المجموعات في مباراتين أمام أستراليا بنتيجة "4-1"، وأمام الدنمارك بنتيجة "2-1"، وخسر في مباراة وحيدة من تونس بهدف نظيف في انتصار تاريخي لنسور قرطاج على حامل اللقب.

وأقصى منتخب فرنسا بقيادة ديديه تشامب، نظيره البولندي، في دور الـ16 بنتيجة 3-1.

أما في ربع نهائي البطولة ودع المنتخب الإنجليزي المنافسات في واحدة من أقوى مفاجآت النسخة الحالية بنتيجة 2-1 على يد الديوك الفرنسية.

وتأهل المنتخب الفرنسي مدافعًا عن لقبه لنهائي المونديال بعد إقصاءه للمغرب التي تأهلت للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ العرب والأفارقة لهذا الدور.

مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

تأهل منتخب الأرجنتين متصدرًا مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على بولندا بنتيجة "2-0"، والمكسيك بنتيجة "2-0:، بينما تلقى هزيمة تاريخية وكارثية وكانت الأولى من نوعه أمام السعودية بنتيجة 2-1 في أول ظهور له في نسخة 2022 بالمونديال.

وأقصى منتخب الأرجنتين بقيادة سكالوني، نظيره الأسترالي، بنتيجة 2-1 من دور الـ16.

أما منتخب هولندا فخاض مباراة ماراثونية أمام الأرجنتين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 حيث كان الأرجنتينين على بعد خطوة من التأهل وبالفعل دخلوا في ركلات الجزاء الترجيحية وتأهل رفاق ميسي لنصف النهائي.

فاز منتخب الأرجنتين، على كرواتيا في نصف النهائي بنتيجة 3-0، ليتأهلوا رسميًا للنهائيات بحثًا عن اللقب الثالث في تاريخهم.