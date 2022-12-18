World Cup final بث مباشر الارجنتين وفرنسا اليوم ياسين تي في

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شاهد لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا في الخامسة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل في نهائي المونديال.

شاهد لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022

إليكم قناة مفتوحة تبث مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر نهائي كأس العالم، وستلتقي الأرجنتين وفرنسا في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل في نهائي المونديال.

بث مباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022. وستلتقي الأرجنتين وفرنسا في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل في نهائي المونديال.

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

قناة مفتوحة تبث مباراة الأرجنتين وفرنسا

أعلنت شبكة قنوات beIn Sports نقل مباريات الجولة النهائية عبر قناة bein Sports HD ضمن 22 مباراة لكأس العالم تبثها عبر القناة المفتوحة Live World Cup Final.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كأس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إليكم مشاهدة لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022.
تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max، Live World Cup Final..

مشاهدة لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022، يلتقى منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على إستاد لوسيل في نهائي كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة كأس العالم

كما يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة الارجنتين ضد فرنسا في  نهائي كأس العالم  Live World Cup Final،أهمها كما يلي:
قناة الرياضية المغربية.

Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في  نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا
تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

مشاهدة لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022، يلتقى منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على إستاد لوسيل في نهائي كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والأرجنتين مجانا
تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا
تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.

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