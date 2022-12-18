روابط يلا شوت.. مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 | كورة لايف الأرجنتين ضد فرنسا ستار اون لاين argentina vs france

يريد المشجعون معرفة موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022، وقضت الأرجنتين على كرواتيا للتأهل، وقضت فرنسا على المغرب للتأهل، وقدموا أداءً جيدًا ووضعوا بيانات تاريخية في مونديال قطر.

يحاول ميسي وشركاؤه تحقيق حلم التغيب عن الأرجنتين لمدة 36 عامًا، وفيما يلي نعرض موعد المباراة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022، وكذلك التشكيلة المتوقعة للفريقين، بالإضافة إلى لمشاهدة نهائي مونديال قطر 2022 تردد قناة الأرجنتين ضد فرنسا.

وعن موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، يستضيف ملعب لوسيل مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل والموافق 18 ديسمبر الجاري، وسنشاهد نهائي مثيرًا بين فرنسا حامل اللقب والذي يبحث عنه للمرة الثانية على التوالي، وميسي الذي يريد أن يزين تاريخة الكروي بكأس العالم قبل اعتزاله كرة القدم.

كما يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب، والجزائر.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، تذيع قنوات بين سبورت ماكس المشفرة، وقنوات الكأس إكسترا المشفرة أيضًا، مباريات كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.