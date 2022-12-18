مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر بتاريخ 18-12-2022 في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
الأرجنتين وفرنسا
الأرجنتين وفرنسا

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خططها لبث نهائيات كأس العالم FIFA، بما في ذلك البث المباشر للمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في الساعة 5 مساءً اليوم.

البث متاح على قناة beIN SPORTS المفتوحة (رقم 22)، حيث يتم بثه مجانًا للمشاهدين، مع تعليق عصام الشوالي وحفيظ الدراجي.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وفرنسا” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وفرنسا” اضغط هنا

وسيستضيف الاستوديو تحليل المباراة: محمد أبو تريكة، وطارق الجمال، وكاكا، بالإضافة إلى مارسيل ديسيلي، وجون تيري، ورود خوليت، وعمر دا فونسيكا، ودانييل برافو.

وبخلاف القناة المفتوحة تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب، قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصرًا.

الأرجنتين Vs فرنسا.
البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).
القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.
الملعب: 1484.
المعلق: خليل فايد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.
3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

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