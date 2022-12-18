مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر بتاريخ 18-12-2022 في كأس العالم 2022
أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خططها لبث نهائيات كأس العالم FIFA، بما في ذلك البث المباشر للمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في الساعة 5 مساءً اليوم.
البث متاح على قناة beIN SPORTS المفتوحة (رقم 22)، حيث يتم بثه مجانًا للمشاهدين، مع تعليق عصام الشوالي وحفيظ الدراجي.
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لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وفرنسا” اضغط هنا
وسيستضيف الاستوديو تحليل المباراة: محمد أبو تريكة، وطارق الجمال، وكاكا، بالإضافة إلى مارسيل ديسيلي، وجون تيري، ورود خوليت، وعمر دا فونسيكا، ودانييل برافو.
وبخلاف القناة المفتوحة تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب، قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصرًا.
الأرجنتين Vs فرنسا.
البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).
القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.
الملعب: 1484.
المعلق: خليل فايد.
موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.
3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.