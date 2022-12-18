مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر بتاريخ 18-12-2022 في كأس العالم 2022

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خططها لبث نهائيات كأس العالم FIFA، بما في ذلك البث المباشر للمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في الساعة 5 مساءً اليوم.

البث متاح على قناة beIN SPORTS المفتوحة (رقم 22)، حيث يتم بثه مجانًا للمشاهدين، مع تعليق عصام الشوالي وحفيظ الدراجي.

وسيستضيف الاستوديو تحليل المباراة: محمد أبو تريكة، وطارق الجمال، وكاكا، بالإضافة إلى مارسيل ديسيلي، وجون تيري، ورود خوليت، وعمر دا فونسيكا، ودانييل برافو.

وبخلاف القناة المفتوحة تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب، قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصرًا.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.