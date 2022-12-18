Argentina vs France.. yalla shoot يلا شوت.. بث مباشر الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم قطر 2022 عبر رابط يوتيوب

كشف كارلوس بويول قائد برشلونة السابق، عما يمكن توقعه من الفائز بكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، مؤكدا أن المباراة ستكون رائعة.

ويترقب الجماهير موعد نهائي كأس العالم 2022، والذي سيجمع بين الأرجنتين وفرنسا بعد تأهلهما للدور النهائي، إذ تأهل منتخب الأرجنتين عقب الفوز على كرواتيا، بينما تأهل المنتخب الفرنسي بعد الفوز في مباراة المغرب ضد فرنسا.

وقال بويول في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «الفجر الرياضي» الأحد: «نهائي كأس العالم 2022 أعتقد أنه سيكون رائعًا في ملعب لوسيل، سأكون هناك، وأستمتع بالمباراة من أرض الملعب. ولكن أعتقد أن منتخب الأرجنتين سيكون له الميزة الأكبر للفوز بالمباراة لأنهم يمتلكون لاعبًا مثل ميسي».

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.