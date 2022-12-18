مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين يلا شوت بث مباشر اليوم نهائي كأس العالم 2022

يستضيف ملعب لوسيل المباراة القوية بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 الليلة، وتقام هذه المباراة حاليا في قطر، وسجل الفريقان هدفا.

يقدم الفجر مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر اليوم والمقرر لها السادسة مساءا بالتوقيت المحلي والساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة المحلي، وتقام مباراة فرنسا والأرجنتين بأداء صوتي للمعلق عصام آل-. شوالي على قناة BN Sport HD1 Max، أعلنت قناة beIN أيضًا أنها ستبث عبر قناتها الرسمية على YouTube.

صراع محتدم يجمع بين المنتخبين العملاقين في قمة نهائي المونديال الذي لا يقبل القسمة على إثنين، وفي هذه المعركة كلاهما يبحث عن النجمة الثالثة في تاريخه بكأس العالم.

منتخب فرنسا الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة عشر في تاريخه، ظهر منذ بداية البطولة بصورة مميزة وأداء رائع، فهو وصل لهذا الدور بجدارة واستحقاق بعد الانتصار في دور نصف النهائي على المغرب بهدفين دون رد.

الديوك الفرنسة بطل النسخة الماضية استعد لهذه الموقعة بتركيز عالي وبمعنويات مرتفعة، فهو سيقاتل بشراسة من أجل اقتناص الفوز من أجل حصد اللقب الثالث في تاريخه والثاني تواليًا من أجل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ كثالث منتخب يحقق اللقب بنسختين متتاليتين بعد البرازيل وإيطاليا.

على الجانب الأخر، كانت بداية منتخب الأرجنتين غير مبشرة بالنسبة لجمهوره ولعشاق النجم ليونيل ميسي، فهو سقط في فخ الخسارة بأول مباراة له بدور المجموعات أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، ولكن بعدها واصل طريقة باستعادة توازنه بشكل رائع وقاتل حتى وصل للمباراة النهائية.

الأرجنتين Vs فرنسا.

البطولة: كأس العالم 2022 (النهائي).

القنوات الناقلة: تطبيق SNRT Live.

الملعب: 1484.

المعلق: خليل فايد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.