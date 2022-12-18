مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم الأحد 18-12-2022 في نهائي كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كيفية مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم في نهائي كأس العالم قطر 2022، هو ما يبحث عنه الجميع في الوقت الراهن، وهو ما نخبركم به تفصيلًا من خلال السطور القادمة بهذا المقال.

موعد مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم في كأس العالم

ويحين موعد مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد، الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، في نهائي كأس العالم قطر 2022.

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر ( اضغط هنا )

ويحتضن ملعب "ستاد لوسيل" مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بحضور جماهيري كبير يتجاوز الـ90 ألف متفرج، في المباراة التي تقرر انطلاقها مباشرة من خلال المواعيد الرسمية التالية:

الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين
السادسة مساءًا بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت وسوريا
السابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان
الرابعة مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب
كيفية مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم في نهائي كأس العالم قطر 2022؟
وللإجابة عن سؤال كيفية مشاهدة مباراة فرنسا والأرجنتين بث مباشر اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، فسوف يمكنكم مشاهدة هذه المباراة مباشرة ومن أي مكان في الدول العربية والشرق الأوسط، عبر واحدة من القنوات التالية:

قنوات "beIN Sports Max1،3،4" المشفرة.
قنوات "الكأس الرياضية Extra1،2".
قناة "beIN Sports 4K" المشفرة.
قناة "beIN Sports HD" المفتوحة، والتي يمكنكم تحميلها وفقًا للترددات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12604
- الإستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 4/3

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