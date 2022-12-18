بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

رابط بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، حيث يمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة المباراة لحظة بلحظة ومعرفة الفائز بكأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء مساء اليوم الأحد الموافق 18 – 12 – 2022، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الكويت، وسوف تكون منقولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكأس اكسترا.

وتسعى الأرجنتين للتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1978، و1986، فيما تستهدف فرنسا التتويج بلقب المونديال الثالث عبر تاريخها بعد نسختي 1998، و2018.

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة مباراة الأرجنتين وفرنسا، مجانًا عبر قنواتها الأولى المفتوحة “beIN Sports HD”.

وقالت الشبكة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تتيح لكم بي إن سبورت مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، مع تغطية حصرية ومباشرة على قناتها المفتوحة وعلى قناة بي إن الرسمية على اليوتيوب.

وتأتي هذه الخطوة كهدية قطرية إلى الجماهير العربية التي تابعت بشغف مباريات بطولة كأس العالم.. كما أن العديد من المباريات قد نقلت بشكل مجاني للجماهير خصوصا مباريات المنتخبات العربية.

وكانت قنوات بي إن سبورت، قد أعلنت قبل انطلاق المونديال إذاعة 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس.

يذكر أن منتخب الأرجنتين صعد لنهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز بثلاثية دون رد على كرواتيا في المربع الذهبي، أما منتخب فرنسا انتصر في نصف النهائي، بهدفين دون رد على المغرب.