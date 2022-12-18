الشوط الأول (0-0) لحظة بلحظة بث مباشر الارجنتين وفرنسا

بث مباشر الأرجنتين ضد فرنسا.. تختتم اليوم الأحد بطولة كاس العالم 2022 في مباراة نارية ستجمع بين الارجنتين وفرنسا على استاد لوسيل، حيث سينطلق نهائي الحلم بين ميسي ومبابي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر، وفي الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين.

منتخب فرنسا والأرجنتين يبحثان عن لقبهم الثالث في تاريخ المونديال، بعد أن توج المنتخب الفرنسي في نسخة 1998 و2018، فيما توج المنتخب الأرجنتيني بنسخة 1978 و1986. وهذا سيكون اللقب الفاصل بينهم، فهل يكون من نصيب التاريخ بقيادة النجم ليونيل ميسي ؟ أما الحاضر والمستقبل بقيادة كيليان مبابي سيكون له الكلمة الأخيرة في مباراة اليوم.

منتخب فرنسا قدم أداء رائع في المونديال الحالي بفضل امتلاكه هجوم قوي وسريع وفتاك بقيادة النجم كيليان مبابي وإلى جانبه الثلاثي عثمان ديمبلي وانطوان جريزمان وجيرو، ليصبح المنتخب الفرنسي اقوى خط هجوم في البطولة الحالية بعد ان سجل 13 هدف خلال مباريات مونديال 2022.

وفي المقابل، سيكون منتخب الارجنتين جاهز لمساعدة البرغوث ليونيل ميسي على أن يتوج باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه الفياضة، ليحفر اسمة إلى الابد في كتاب الاساطير، في ظل عودة النجم دي ماريا لمساندة منتخب بلاده بعد أن غاب عن أخر ثلاث مباريات للمنتخب الارجنتيني بسبب الإصابة.

وفي ظل معركة اللقب بين فرنسا والأرجنتين، ستكون هناك معركة أخرى بين مبابي وميسي من أجل الحصول على الحذاء الذهبي في ظل امتلاك كل واحد منهم خمسة أهداف في صدارة هدافي كاس العالم 2022 بعد خوض 6 مباريات لكل واحد منهم.

ليونيل ميسي ثلاثة اهداف من علامة الجزاء امام هولندا وكرواتيا والسعودية، فيما سجل هدفين امام استراليا والمكسيك، اما الفرنسي كيليان مبابي فقد سجل ثنائية مرتين امام كلا من الدنمارك واستراليا، وهدف امام منتخب بولندا.

التقى منتخب الارجنتين وفرنسا في 12 مناسبة سابقة ما بين ودية ورسمية، حققت الارجنتين 6 انتصارات، مقابل 3 انتصارات لفرنسا، فيما كان التعادل حاضر في 3 مواجهات في مرات سابقة.

تشكيلة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

اما مواجهات الارجنتين وفرنسا في بطولات كاس العالم فقد التقى المنتخبان 3 مرات، حقق الارجنتين الفوز مرتين في نسخة 1930 المقامة في الاورجواي 1-0، وفي نسخة 1978 المقامة في الارجنتين 2-1، فيما حققت فرنسا الفوز في نسخة 2018 المقامة في روسيا 4-3.

استاد لوسيل معقل نهائي كاس العالم 2022

ويستضيف استاد لوسيل مباراة النهائي بين فرنسا والأرجنتين اليوم الاحد، وهو الاستاد الذي يستع لأكثر من 80 الف متفرج.

ويعتبر استاد لوسيل مألوف لدى منتخب الارجنتين الذي سيخوض فيه المباراة الخامسة هذه البطولة، بعد أن خسر الأولى أمام السعودية 2-1، ومن ثم الفوز امام المكسيك 2-0، وهولندا بركلات الترجيح، وكرواتيا 3-0.

تشكيلة منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

فيما لم تخوض فرنسا أي مباراة على استاد لوسيل في هذا المونديال، الامر الذي قد يبدو فال شم بالنسبة للديك الفرنسي الذي كان يخوض مباراة على الأقل في الملعب الذي سيحتضن النهائي بالنظر إلى النسخ التي توج بها المنتخب الفرنسي باللقب العالمي.

القنوات الناقلة لـ مباراة فرنسا والأرجنتين مباشر

وسيتم نقل مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم على قناة بي ان سبورت المفتوحة بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، وذلك بعد ان أعلنت إدارة قنوات بي ان عن نقل المباراة بشكل مجاني لجميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي.

كما سيتم نقل مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم على قناة الكاس الرياضية بتعليق العماني خليل البلوشي