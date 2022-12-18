الاتحاد الأوروبي يناقش خفض أسعار الغاز الروسي.. غدًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

يعتزم الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، مناقشة فرض سقفًا لسعر الغاز يقل بمقدار الثلث تقريبًا عن الاقتراح السابق من قبل المفوضية الأوروبية؛ في محاولة لاحتواء تأثير أزمة الطاقة التاريخية التي تشهدها أوروبا والعالم.

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واقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خفض السقف إلى 188 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقارنة بـ275 يورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن وزراء الطاقة سيناقشون الخطة في اجتماعهم يوم 19 ديسمبر الجاري، حيث سعت ألمانيا لاتباع نهج حذر بينما طالبت بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا بأداة أكثر عدوانية، مع سقف سعر أقل من 200 يورو.

وأوضحت أن مستقبل اقتصاد الكتلة البالغ 17 تريليون دولار على المحك، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل إلى تعزيز التضخم ويهدد بدفع المنطقة إلى الركود، كما أدت الأزمة إلى ضغوط كبيرة على ميزانيات الحكومات الأوروبية حيث جمعت أكثر من 700 مليار دولار من المساعدات للشركات والمستهلكين، ولكنهم ما زالوا يتعرضون لضغوط من الناخبين لبذل المزيد من الإجراءات للسيطرة على التكاليف المرتفعة أو المخاطرة برد فعل عنيف.

تسعيرة الغاز

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