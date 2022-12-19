السفيرة نائلة جبر تفجر مفاجأة عن عدد اللاجئين في مصر (فيديو)

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر، إن مصر لا تطلق على المهاجرين في مصر كلمة لاجئي، ولكنهم تعتبرهم ضيوف وفقًا لوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن مصر لم تقم بإعداد مخيمات أو اماكن مغلقة للاجئين، ويعملون في مصر بأريحية في السوق الغير رسمي.

مصر دائمًا ملتقى الحضارات والاجناس

وتابع "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن مصر دائمًا ملتقى الحضارات والاجناس والجميع يعيش في أمن ووئام، مشيرة إلى أن المفوضية السامية الخاصة باللاجئين تتعامل مع 289 ألف لاجئي من أجمالي 9 مليون لاجئ في مصر.

منظمة الهجرة الدولية تقدم بعض الخدمات للاجئين

وأضافت أن منظمة الهجرة الدولية تقدم بعض الخدمات للاجئين في مصر، وتساعدهم في الانتقال إلى بلد ثالث أو العودة إلى دولهم، وبعض منظمات الامم المتحدة تقدم بعض الخدمات مثل منظمة اليونيسف الخاصة بالأطفال أو منظمة المعنية بالمرأة من خلال تقديم بعض الخدمات.

مصر تقدم خدمات اجتماعية لاجئين مثل الخدمات الصحية

وأشارت إلى أن مصر تقدم خدمات اجتماعية لاجئين مثل الخدمات الصحية في مبادرة "100 مليون صحة"، وتنفق الملاين من الدولارات على تعليم أبناء المهاجرين.