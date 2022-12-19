السفيرة نائلة جبر تفجر مفاجأة عن عدد اللاجئين في مصر (فيديو)

توك شو
الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر، إن مصر لا تطلق على المهاجرين في مصر كلمة لاجئي، ولكنهم تعتبرهم ضيوف وفقًا لوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن مصر لم تقم بإعداد مخيمات أو اماكن  مغلقة للاجئين، ويعملون في مصر بأريحية في السوق الغير رسمي. 

txt

ولاية ألمانية تشكو من استقبال لاجئيين أوكرانيين

مصر  دائمًا ملتقى الحضارات والاجناس

 وتابع "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن مصر دائمًا ملتقى الحضارات والاجناس والجميع يعيش في أمن ووئام، مشيرة إلى أن المفوضية السامية الخاصة باللاجئين تتعامل مع 289 ألف لاجئي من أجمالي 9 مليون لاجئ في مصر. 

منظمة الهجرة الدولية تقدم بعض الخدمات للاجئين

 وأضافت أن منظمة الهجرة الدولية تقدم بعض الخدمات للاجئين في مصر، وتساعدهم في الانتقال إلى بلد ثالث أو العودة إلى دولهم، وبعض منظمات الامم المتحدة تقدم بعض الخدمات مثل منظمة اليونيسف الخاصة بالأطفال أو منظمة المعنية بالمرأة من خلال تقديم بعض الخدمات. 

txt

السيسي: لم يعد مقبولا أن يكون من أبناء أمتنا العربية لاجىء

مصر تقدم خدمات اجتماعية لاجئين مثل الخدمات الصحية

 وأشارت إلى أن مصر تقدم خدمات اجتماعية لاجئين مثل الخدمات الصحية في مبادرة "100 مليون  صحة"، وتنفق الملاين من الدولارات على تعليم أبناء المهاجرين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المهاجرين السوق الغير رسمي لاجئين برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة لمفوضية السامية الخاصة باللاجئين

مواد متعلقة

السيسي: لم يعد مقبولا أن يكون من أبناء أمتنا العربية لاجىء

فقدان 76 شخصا بعد غرق قارب يقل لاجئين غير شرعيين قبالة سواحل تونس

الأكثر قراءة

الان ŇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر الأرجنتين وفرنسا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بث مباشر اليوم الأحد يلا شوت

عاجل.. رضا عبد العال يرشح نجم الأهلي السابق لإدارة اتحاد الكرة

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر || بث المغرب وكرواتيا يلا شوت حصري

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ "ميسي" عقب تتويج الأرجنتين بلقب المونديال

عاجل.. صندوق النقد: صرف تمويلًا اضافيا لمصر بقيمة مليار دولار

عاجل.. رضا عبدالعال يفتح النار على ديشامب بعد خسارة المونديال

عاجل- ميسي: لن أعتزل اللعب دوليًا.. وما حدث في كأس العالم أمر جنوني

يلا كورة مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022 | يلا شوت الأن مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر.. yalla shoot