بث مباشر.. يلا شوت الجديد شاهد الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين السعودي

الفجر الرياضي
شاهد الهلال والاتفاق
شاهد الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين السعودي

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريقي الهلال والاتفاق، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية، تحت درجة حرارة 23°C، المباراة رقم 4.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 بتوقيت الرياض، والساعة 19:00 بتوقيت أبوظبي.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “الهلال والإتفاق” اضغط هنا

الهلال Vs الإتفاق.
البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 156.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

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