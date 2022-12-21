بث مباشر.. يلا شوت الجديد شاهد الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين السعودي
يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريقي الهلال والاتفاق، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية، تحت درجة حرارة 23°C، المباراة رقم 4.
تبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 بتوقيت الرياض، والساعة 19:00 بتوقيت أبوظبي.
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لمشاهدة البث المباشر الآن “الهلال والإتفاق” اضغط هنا
الهلال Vs الإتفاق.
البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 156.
المعلق: لم يحدد بعد.
موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.