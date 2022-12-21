بث مباشر.. يلا شوت الجديد شاهد الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين السعودي

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريقي الهلال والاتفاق، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية، تحت درجة حرارة 23°C، المباراة رقم 4.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:00 بتوقيت الرياض، والساعة 19:00 بتوقيت أبوظبي.

الهلال Vs الإتفاق.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 156.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.