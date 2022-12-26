لينكات يلا شوت.. بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي al ittihad vs al taawon كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

ننقل لكم عبر موقعنا الفجر.. كورة لايف koora live بث مباشر لمباراة فريق الإتحاد ضد نظيره التعاون مساء اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب الملك عبد الله الدولي الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022-2023.

عاد الاتحاد إلى الدوري بعد أن قرر الدوري تأجيل مباراته في الجولة التاسعة ضد الشباب بسبب مونديال 2022 في قطر والتزام لاعبي الاتحاد بمنتخبهم الوطني في نصف النهائي. - النهائي يحتاج الفريق عبد الرزاق حمدالله، الذي عاد مؤخرا إلى ناديه ولعب في مباراتين في كأس المدافعين ضد الشباب.

وسجل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني مما سمح للمباراة بالدخول في ركلات الترجيح وسيحدد الاتحاد الفائز، ويملك الدوري 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر نصر. برصيد 22 نقطة، المباراة الأضعف كانت لصالح اتحاد جدة.

الشباب في البطولة حتى الآن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 ولم يخسر في مشواره حتى الآن ليصبح الفريق الوحيد في المملكة الذي يحافظ على سجله خالي من الهزائم في الدوري والكأس بجانبه الشباب في الدوري فقط بعد الإقصاء من الكأس على يد العميد، سانتو مع اتحاد جدة يطمح في التتويج باللقب والغائب منذ نسخة 2008- 2009 وهي أخر نسخة توج بها العميد.

الإتحاد Vs التعاون.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 254 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.