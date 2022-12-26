مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم | يلا كورة لايف مباراة الهلال ضد النصر اليوم yalla shoot plus، بث مباشر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والنصر في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم | يلا كورة لايف مباراة الهلال ضد النصر اليوم yalla shoot plus، مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي بث مباشر تترقب الجماهير السعودية ديربي العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين 26-12-2022، بين فريقي الهلال والنصر.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم | يلا كورة لايف مباراة الهلال ضد النصر اليوم yalla shoot plus، تقابل الفريقان من قبل في الدوري السعودي في 115 مباراة، فاز الهلال في 42 مباراة، ومثلها للنصر، بينما حسم التعادل 31 مباراة.

وبشكل عام، تقابل الفريقان في 170 مباراة، في جميع البطولات، فاز الهلال في 76 مباراة، بينما فاز النصر في 60 مباراة، وحسم التعادل 40 مباراة.

سجل الهلال 258 هدفا، بينما سجل النصر 229 هدفا، ويعد سامي الجابر هداف الهلال في مباريات الديربي، حيث سجل 10 أهداف، بينما ماجد عبد الله هو هداف النصر برصيد 21 هدفًا.

يتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ22 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مباراة، والخسارة في مثلها.

بينما يأتي الهلال في المركز الثالث، برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراتين، بينما تلقى الخسارة في مباراة.

تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو.

تشكيل النصر ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغانم، الفارو، عبد الالة العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد اللة الخبيري، لويز جوستافو، أيمن يحي.

خط الهجوم: تاليسكا، سامي النجعي، فنسنت أبو بكر.

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 26 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والنصر في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.