يلا شوت الجديد الرسمي مشاهدة مباراة النصر والهلال | مشاهدة أهم مباريات اليوم النصر ضد الهلال يلاشوت بث مباشر جوال لايف yallashoot حصري، مباراة النصر والهلال مباشر تويتر يلا شوت، حيث يترقب عشاق كرة القدم السعودية وخاصة دوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر ضمن الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2022-23، والتي تعقد على استاد ملعب مرسول بارك.

وتنطلق مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم عقب نجاح الأول في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة، ويدخل المباراة وعينه على نقاط المباراة بشكل مباشر.

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كما يدخل نادي الهلال السعودي مباراة اليوم امام النصر عقب فوزه على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصل إلى النقطة 20 في المركز الثالث.

وتنطلق مباراة النصر والهلال اليوم في تمام الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت فلسطين ومصر.



ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر والهلال مباشر مساء اليوم الاثنين عبر قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات كرة القدم السعودية.

تشكيل النصر ضد الهلال:

4-3-3

دافيد أوسبينا

كونان - عبد الإله العمري - ألفارو جونزاليس - سلطان الغنا

لويس جوستافو - عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

بيتي مارتينيز - فينسنت أبو بكر - أندرسون تاليسكا

تشكيل الهلال ضد النصر:

4-3-3

عبد الله المعيوف

محمد البريك - محمد جحفلي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

محمد كنو - كويلار - أندريا كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - ميشيل ديلجادو

وبهذا التقرير تكون وكالة "الفجر" قد اجملت لكم كا يحتاجه متابع كرة القدم السعودية ودوري روشن لـ مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر.

النصر Vs الهلال.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 1123 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

8:30 مساءًا بتوقيت العراق.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.