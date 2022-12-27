عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات مع تراجع الدولار



ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول، مع التفاؤل من قرار الصين أكبر مستهلك للذهب بتخفيف بعض قيودها الهادفة لمكافحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تلقي المعدن الأصفر دعمًا من ضعف الدولار.

عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% إلى 1823.1 دولار للأونصة.

أما بالنسبة للذهب في المعاملات الفورية، فقد ارتفع خلال الجلسة إلى 1832.69 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو/حزيران الماضي.

يتوقع كبير محللي السوق الاستراتيجيين في RJO Futures بوب هابروكورن ارتفاع الطلب من الصين رغم ارتفاع عوائد السندات، حيث اقتربت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.

وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء قرار الصين، أكبر مستهلك للذهب، تخفيف المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19 إلى الضغط على الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية كبح المكاسب.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1816.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد إلى 1832.99 في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو حزيران.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا عند التسوية 1.1 بالمئة إلى 1823.1 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق الاسترايجيين في آر.جيه.أو فيوتشرز "يتبع الذهب قرارات الصين تخفيف المزيد من قيود كوفيد"، متوقعين ارتفاع الطلب من المنطقة رغم ارتفاع العوائد.

وتراجع مؤشر الدولار في حين ظلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات قريبة من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار، مما قلص كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وخففت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، قواعد الحجر الصحي في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها، التي ظلت مغلقة بشكل كبير منذ عام 2020.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 24.09 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1023.73 دولار.

وقفز البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1832.44 دولار. وسجل في وقت سابق من الجلسة 1839.66 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بفضل أنباء تخفيف القيود في الصين.