748 مليون جنيه إيرادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا العام



أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق إيرادات متنوعة هذا العام، تجاوزت 748 مليون جنيه، حصيلة المزادات، وتحصيل مستحقات.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - في بيان اليوم الخميس - إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.

وأضاف أنه ضمن هذه الإيرادات المتنوعة، بلغ إجمالي حصيلة المزادات العلنية التي حققتها الهيئة، منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن نحو 140 مليون و740 ألف جنيه.

وأوضح أنه لأول مرة تقوم الهيئة بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للأراضي الزراعية ولاية الهيئة بنسبة 100 في المائة عن عام 2021 / 2022.