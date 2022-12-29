ads

يلا لايف بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم يلا شوت

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

روابط بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك والإسماعيلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بقيادة المدير الفني البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، لخوض منافسات مواجهة هامة أمام الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، وذلك في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2022.


ويدخل فريق الزمالك اليوم بدافع الفوز الذي لابديل عنه، وذلك في ظل صراع الصدارة بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي، حيث أنه يرغب في اقتناص الصدارة من فريق الأهلي الذي يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 24 نقطة.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، روابط البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس 29-12-2022 في الدوري المصري الممتاز.

 

لمشاهدة مباراة الزمالك الاسماعيلي اضغط هنا


يلا شوت yalla shoot موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز


ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الإسماعيلي مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

 

txt

ميركاتو ناري.. فيريرا يطلب تدعيم هذه المراكز في الزمالك

txt

فيريرا يحدد حارس الزمالك أمام الإسماعيلي


ملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز


وسيحتضن ملعب استاد " استاد القاهرة الدولي"، فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الإسماعيلي، اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.


كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي


ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز في مصر والوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة on Time Sports hd 1.


معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز


ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الزمالك والإسماعيلي، المعلق الرياضي حاتم بطيشة الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

تشكيل مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز
أولًا: تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي:-
من المتوقع أن يتسلح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى: محمد عواد.
في خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، مصطفي الزناري، سيد نيمار، أحمد فتوح.
في خط الوسط: محمد اشرف روقا، إمام عاشور، زيزو، دونجا.
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

txt

عاجل.. الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

txt

ميركاتو ناري.. فيريرا يطلب تدعيم هذه المراكز في الزمالك


ثانيًا: تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك:-


ومن المتوقع أن يتسلح فريق الدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى: محمد كوكو.
في خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز
في خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، أحمد مدبولي، صالح جمعه، ياو أنور.
في خط الهجوم: باسم مرسي.


موقف الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز


ويدخل فريق الزمالك هذا اللقاء وهو يحتل وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يدخل فريق الإسماعيلي وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.


يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.
 

كورة لايف بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر الزمالك اليوم اخبار الزمالك بث مباشر الزمالك بث مباشر الاسماعيلي الاسماعيلي والزمالك بث مباشر بث مباشر الزمالك والاسماعيلي يلا لايف مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر لايف الزمالك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك الزمالك اليوم لايف

مواد متعلقة

موقف فيريرا النهائي من تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

فيريرا يعطي الضوء الأخضر لرحيل قائد الزمالك "أوباما"

الأكثر قراءة

عاجل.. القصة الكاملة لمأساة العاملين بسلسلة محلات أولاد رجب الشهيرة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية بنجاح واللاعب في طريقه للقاهرة

ناو live يلا شوت مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر yalla shoot اون سبورت || مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر دون تقطيع لايف

عاجل.. أول قرار من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

عاجل.. وفاة أسطورة كرة القدم بيليه

بعد الفوز أمام الإسماعيلي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام الإسماعيلي

عاجل.. الإسماعيلي يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك (فيديو)