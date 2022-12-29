يلا لايف بث مباشر الزمالك والإسماعيلي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم يلا شوت

روابط بث مباشر دون تقطيع لمباراة الزمالك والإسماعيلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بقيادة المدير الفني البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، لخوض منافسات مواجهة هامة أمام الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، وذلك في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2022.



ويدخل فريق الزمالك اليوم بدافع الفوز الذي لابديل عنه، وذلك في ظل صراع الصدارة بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي، حيث أنه يرغب في اقتناص الصدارة من فريق الأهلي الذي يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 24 نقطة.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، روابط البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس 29-12-2022 في الدوري المصري الممتاز.



يلا شوت yalla shoot موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز



ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الإسماعيلي مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز



وسيحتضن ملعب استاد " استاد القاهرة الدولي"، فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الإسماعيلي، اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.



كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي



ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز في مصر والوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة on Time Sports hd 1.



معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز



ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الزمالك والإسماعيلي، المعلق الرياضي حاتم بطيشة الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

تشكيل مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز

أولًا: تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي:-

من المتوقع أن يتسلح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، مصطفي الزناري، سيد نيمار، أحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد اشرف روقا، إمام عاشور، زيزو، دونجا.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



ثانيًا: تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك:-



ومن المتوقع أن يتسلح فريق الدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد كوكو.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز

في خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، أحمد مدبولي، صالح جمعه، ياو أنور.

في خط الهجوم: باسم مرسي.



موقف الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز



ويدخل فريق الزمالك هذا اللقاء وهو يحتل وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يدخل فريق الإسماعيلي وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.



يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر.

