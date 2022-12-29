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البنوك المركزية تعزز مشترياتها من الذهب بأكبر وتيرة في 55 عامًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


اتجهت البنوك المركزية هذا العام لشراء الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967، وبقيادة روسيا والصين في إشارة إلى أن بعض الدول تحرص على تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

ووفقًا لبيانات جمعها مجلس الذهب العالمي ونقلتها صحيفة Financial Times، فإن الطلب على المعدن النفيس تجاوز نظيره في أي عام آخر في آخر 55 عامًا.

وأشارت البيانات إلى أنه في الربع الثالث تم شراء 400 طن من المعدن الأصفر وهي أكبر وتيرة مشتريات فصلية منذ بدء الإحصائيات الفصلية عام 2000.

وقادت تركيا عمليات الشراء في الربع الثالث عبر شراء 31 طن ليُشكل الذهب 29% من إجمالي احتياطياتها.

وصرح أدريان آش رئيس قسم الأبحاث في شركة تداول الذهب  بأن اتجاه البنوك المركزية نحو حيازة الذهب يشير إلى أن الخلفية الجيوسياسية يشوبها انعدام الثقة والشك وعدم اليقين وذلك بعدما اتجهت أميركا وحلفائها لتجميد احتياطات النقد الدولارية لروسيا.

وشكلت المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها المشتريات إلى مستويات كبيرة نقطة تحول في النظام النقدي العالمي.

في عام 1967، اشترت البنوك المركزية الأوروبية كميات ضخمة من الذهب من أميركا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة حادة.

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