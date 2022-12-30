أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30-12-2022

مجموعة من الاضطرابات شهدتها أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لتستقر مع بداية الإجازة الأسبوعية للبنوك لتسجل العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع، وذلك حسب تحديث موقع البنك، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.





وتنشر الفجر الالكتروني أسعار الدولار اليوم في البنوك



سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.74 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.72 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.74 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.



أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم.. تواصل التراجع في السوق السواء وتقترب من سعر البنوك

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توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيها و27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية. وعلى خلفية أزمة شح الدولار في السوق الرسمي، فقد اتسعت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية خلال الأيام الماضية.

لكن بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 3% لتهدئة الأسواق واحتواء الضغوط التضخمية، وما تبعها من إجراءات لضبط تعاملات النقد الأجنبي بالأسواق، هدأت وتيرة التعاملات بالسوق السوداء؛ حيث شهد الدولار تراجعًا بتعاملات البيع والشراء بما يتراوح 8 – 10 جنيهات، ليتداول بين 29 و31 جنيهًا.