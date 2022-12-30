ads

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتجديد ندب كريم همام مديرًا لمعهد إعداد القادة

أخبار مصر
الدكتور كريم حسن
الدكتور كريم حسن همام

 

أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور كريم حسن همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مديرًا لمعهد إعداد القادة.

جدير بالذكر أن الدكتور كريم همام يشغل منصب مستشار رئيس جامعة حلوان، ويشغل عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين بمصر، ورائد الأسرة المركزية للأنشطة الطلابية من أجل مصر على مستوى جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية بالجمهورية اللبنانية، وعضو اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة للوزارة، وعضو بعدد من الجمعيات الأهلية المختلفة.

وحاضر الدكتور همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعربية والدولية، كما شارك في العديد من البرامج والمشروعات بوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية، وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.

 

وزير التعليم العالى أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور كريم حسن همام مدير معهد اعداد القادة

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب أيمن فريد مساعدًا للتخطيط الاستراتيجي

الأكثر قراءة

عاجل.. القصة الكاملة لمأساة العاملين بسلسلة محلات أولاد رجب الشهيرة

متجاهلًا رونالدو وميسي.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح

عاجل| ارتفاع جديد تشهده أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة

غموض موقف ثنائي الزمالك قبل الميركاتو الشتوي

لماذا لم يحترف بيليه في أوروبا؟.. إنتر ميلان فسخ عقده ورفض ريال مدريد

بينهم الحاوي.. كولر يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

رابط LIVE بث مباشر مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم الجمعة 30- 12- 2022 في الدوري الإنجليزي|| مشاهدة Liverpool صلاح Goal تعليق عصام الشوالي

عاجل.. محمد صلاح يعلق على وفاة بيليه