وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتجديد ندب كريم همام مديرًا لمعهد إعداد القادة

أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور كريم حسن همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مديرًا لمعهد إعداد القادة.

جدير بالذكر أن الدكتور كريم همام يشغل منصب مستشار رئيس جامعة حلوان، ويشغل عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين بمصر، ورائد الأسرة المركزية للأنشطة الطلابية من أجل مصر على مستوى جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية بالجمهورية اللبنانية، وعضو اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة للوزارة، وعضو بعدد من الجمعيات الأهلية المختلفة.

وحاضر الدكتور همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعربية والدولية، كما شارك في العديد من البرامج والمشروعات بوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية، وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.