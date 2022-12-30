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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم Yalla Shoot | كورة لايف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد أهم مباريات اليوم كورة 365 في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم Yalla Shoot

بعد أكثر من شهر من التوقف بسبب كأس العالم 2022، أكمل ريال مدريد وبلد الوليد الاستعدادات لمباراة الدوري الإسباني 2022-23 اليوم.

ستصدر صافرة البداية في استاد بلد الوليد في تمام الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة.

قبل مباراة اليوم، لم يخسر ريال مدريد في آخر 6 مباريات أمام منافسه اليوم على ملعب بلد الوليد. خمسة انتصارات وتعادل واحد، بينما فاز بآخر ثلاث لقاءات له، وهي أطول سلسلة له ضد خصوم اليوم خارج الديار.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “ريال مدريد وبلد الوليد” اضغط هنا

بينما خسر بلد الوليد في آخر ثلاث عشرة مباراة له في الدوري الإسباني ضد كتيبة كارلو أنشيلوتي، وقد يحقق أطول سلسلة لا فوز اليوم، إذا لم يحقق الفوز.

كما حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في مباراتين فقط من أصل 14 مباراة، معادلا رقمه في موسم 2008-2009، في نفس المرحلة.

ويحتل الملكي المركز الثاني في ترتيب «لا ليجا» برصيد 35 نقطة، بينما يحتل «بوسيلا» المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.
البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).
القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.
الملعب: 65.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
10:30 مساءًا بتوقيت مصر.
11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
11:30 مساءًا بتوقيت العراق.
10:30 مساءًا بتوقيت السودان.
11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
9:30 مساءًا بتوقيت تونس.
9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
11:30 مساءًا بتوقيت قطر.
8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

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