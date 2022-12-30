يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الجمعة Yalla Shoot New | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يلاشوت بث مباشر جوال لايف yallashoot حصري يلا شووت دون تقطيع

ريال مدريد 35 نقطة في الدوري الإسباني موسم 2022-2023 بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، فيما يحتل بلد الوليد المركز 12 في الترتيب برصيد 17 نقطة.

تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد على ملعب "نيوفو خوسيه زورييلا" الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي في القاهرة، الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي في مدينة مكة المكرمة، والساعة 12:30 بالتوقيت المحلي في أبو ظبي.

تُذاع المباراة بين ريال مدريد وبلد الوليد حصريًا على شبكة بي إن سبورتس القطرية، المذيع الحصري للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

مشاهدة مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد يلا لايف real valladolid vs-real madrid بث مباشر استعد ريال بلد الوليد لخوض مباراته على أرضه في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد بفوزه الكبير 5-1 خارج أرضه على أريناس جيتكسو في كأس الملك. يمتلك المضيفون 17 نقطة في المركز 13 وسيخوضون مباراة الدوري هذه ويتطلعون إلى الصعود إلى النصف الأول من ترتيب الدوري. فيما أحرز ريال مدريد حتى الآن 35 نقطة في المركز الثاني.

يسعى ريال بلد الوليد في تكرار شكل كأس ملك إسبانيا هنا. لقد خسروا مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني وفشلوا أيضًا في التسجيل في هاتين المباراتين.

ومع ذلك، مع شباك نظيفة واحدة فقط في آخر 6 مواجهات بالدوري، سيدرك ريال بلد الوليد أن لديه الكثير ليفعله عندما يواجه حامل لقب الدوري الإسباني. على أرضهم، حققوا أداءً جيدًا في الدوري الإسباني، حيث لم يهزموا في 4 مباريات وحققوا ثلاثة انتصارات متتالية في هذا الفوز.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.