موقع يلا شوت yalla shoot مشاهدة أهم مباريات ريال مدريد وبلد الوليد اليوم بث مباشر علي موقع يلا شووت الاصلي ريال مدريد ضد بلد الوليد جوال وديسكتوب دون تقطيع وجودة عالية تقدم بوابة الفجر خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد، حيث يستضيف فريق بلد الوليد نظيره ريال مدريد اليوم الجمعة الساعة 10.30 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد نيوفو جوسي زورييلا ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة الليجا لموسم 2022-2023، برصيد 35 نقطة، متخلفا عن برشلونة صاحبة الصدارة بفارق نقطتين أما بلد الوليد يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة.

وتنطلق صافرة مباراة الريال وبلد الوليد، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ملعب " نيوفو جوسي زورييلا".

وتنقل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، منقولة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة " beIN Sports 1 HD Premium"

وسيكون رؤوف خليف، هو معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني المختار من قبل بي إن سبورتس.

من المتوقع أن يعود المهاجم الأول للفريق الملكي "كريم بنزيما" لتشكيلة ريال مدريد أمام بلد الوليد، بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.