يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر Yalla Shoot tv | كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر دون تقطيع ريال مدريد وبلد الوليد عبر موقع يلاشووت لايف yallashoot اهم مباريات اليوم لاي يحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق بلد الوليد، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الدوري الإسباني.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر Yalla Shoot tv | كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر دون تقطيع ريال مدريد وبلد الوليد عبر موقع يلاشووت لايف yallashoot اهم مباريات اليوم لاي ويستضيف ملعب "خوسيه زوريلا"، مباراة الفريقين ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من اللاليجا.

بث مباشر ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، حيث يبحث عشـــاق بطولة الـــليجا عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الخامسة عشر، وخاصة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فريق بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقـــاء بدقائق، ويمكنــــكم عبر موقــــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الخامسة عشر ضمن بطولة الـــــــدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربية السعودية، على ملعب ميتروبوليتانو.

ويأتي نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطــة، بعد خوض 14 مباراة حتى الآن،حيث حقق الفوز في إحدى عشر مواجهة وتعادل في مباراتين وهزم في مواجهة وحيدة حتى الآن.

بلد الوليد Vs ريال مدريد.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1.

الملعب: 65.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.