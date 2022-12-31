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مفاجأة.. نجم برشلونة يطلب فسخ عقده

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الموسم الحالي سيكون هو الأخير للهولندي ممفيس ديباي مع برشلونة مع عدم رغبة النادي الكتالوني في تجديد عقده.

وأشارت شبكة "Futbol Espana"  إلى أن ديباي عاش وقتًا صعبًا في صفوف البرسا منذ انضمامه من أوليميك ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر في عام 2021 وعلى الرغم من الآمال الكبيرة بشأن تلك الصفقة إلا أنه عانى من الإصابات بجانب انخفاض مستوى الآداء.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأنه مع انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الصيف الماضي، فقد ديباي البالغ من العمر 28 عامًا مكانه في خطط المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

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ولفتت الشبكة الإسبانية أن ممفيس ديباي خاض ثلاث مباريات في جميع البطولات في الموسم الحالي خاصة مع تعرضه لإصابة عضلية في سبتمبر الماضي وقد عاد للمشاركة برفقة منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم 2022.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أنه مع نهاية عقد ديباي في الموسم الحالي فسوف يحرص برشلونة على بيع اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة من أجل الاستفادة ماديًا.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ديباي سيرفض أي تحرك للرحيل في الميركاتو الشتوي وسيختار بدلًا من ذلك إنهاء عقده مع برشلونة قبل اتخاذ قرار بشأن خطوته التالية في الصيف المقبل.

وألمحت الشبكة الإسبانية أنه على الرغم من الوعد الأولي الذي حصل عليه ديباي بأن يكون له مكانة مميزة في برشلونة ويبدو أنه نهاية مخيبة للآمال لمرحلة ديباي كلاعب في النادي الكتالوني.

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