رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات

استقبلت اليوم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم السيد الأستاذ الدكتور ياسر حتاتة - رئيس الجامعة، وأ.د محمد فاروق الخبيري - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفه صبري - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د/ عاصم العيسوي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية.

وقد كان فى استقبالهم، الأستاذ الدكتور محمد خفاجي عميد الكلية وأ.د/ شيرين طايع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د/ سميه السيد - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،، والدكتور/ مصطفى ربيع كاسب - مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور/ أحمد سلامة - مسئول التواصل الطلابى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/١.

وقد أوضح رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات،مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وخلال الزيارة قام السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب بتفقد معمل الذكاء الاصطناعى بالكلية حيث استمعوا إلي شرحا تفصيليا عن الروبوتات، والاجهزة الموجودة بالمعامل التي سيتم افتتاحها قريبا.

وأوضح أ.د محمد خفاجي عميد الكلية، بأنه سيتم افتتاح ٣ معامل تشمل معمل ذكاء اصطناعي والذي يتضمن الروبوت كروزر والذي يعمل ببرامج الذكاء الاصطناعي، ويتم برمجته حسب الاستخدام المطلوب،ويستطيع تقديم الخدمة والارشاد والترحيب داخل المباني فضلا عن عدد من الروبوتات الصغيرة، وسيارة روبوت وروبوتات متعدده وأزرع روبوتية وأجهزة للتحكم بالمنازل الذكية، والتحكم عن بعد وأجهزة قياس ومتابعة الجودة بالمصانع.

كذلك معامل الحوسبة والمعلوماتيه الحيويه، والذى سيحتوى على ادوات خاصة بأنظمه الخدمات الطبية والمؤشرات الحيويه الطبية وميكروسكوبات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومستشعر لاشارات المخ واجهزة لتشخيص الأمراض وأجهزة لمساعدة ذوي الاعاقه،والتي تنقل عن طريق تطبيقات يتم برمجتها ونقلها علي أجهزك الحاسب الآلي.

بالإضافه إلى معمل الأنظمة المدمجة، والذي يحتوي على المعالجات وتقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي لتدريب الطلاب على المهارات التقنية اللازمة.