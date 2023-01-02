ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

يترقب عشاق الكرة الإيطالية عودة مباريات الكالتشيو من أجل متابعة نجومهم المفضلين الذين يسعون للمنافسة على لقب هداف الدوري الايطالي في الموسم الحالي.



تمكن فيكتور أوسيمين نجم نابولي حتى الآن من الحفاظ على صدارة جدول هدافي الكالتشيو ويسعى ارناوتوفيتش نجم بولونيا لملاحقته ومنافسته على لقب الهداف في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي



كما يأمل كلا من لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان ودوشان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس وإدين دجيكو نجم إنتر ميلان في المنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي. ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي حتى الآن:



1 - فيكتور أوسيمين- نابولي - 9 أهداف

2 - ماركو ارناوتوفيتش- بولونيا - 8 أهداف

3 – لاوتارو مارتينيز- إنتر ميلان - 7 أهداف

4 - أديمولا لوكمان- أتلانتا - 7 أهداف

5 – مبالا نزولا- سبيزيا - 7 أهداف

6 – دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 6 أهداف

7 – خفيشا كفاراتسخيليا - نابولي - 6 أهداف

8 - شيرو ايموبيلي- لاتسيو - 6 أهداف

9 – إدين دجيكو - إنتر ميلان - 6 أهداف

10 - بيتو - أودينيزي - 6 أهداف