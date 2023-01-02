45.5 % تراجع في صادرات الغاز الروسي إلى خارج الدول السوفياتية

تراجعت صادرات غازبروم من الغاز إلى خارج الدول السوفيتية السابقة بنسبة 45،5 بالمئة في 2022، حسب نتائج أُعلنت الاثنين، بعد عام شهد هبوطًا حادًا في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال أليكسي ميلر رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في بيان إن المجموعة صدرت 100،9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول "أجنبية بعيدة"، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفياتية السابقة.

وصدرت شركة غازبروم 185،1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه البلدان في 2021، .