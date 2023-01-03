البورصات الخليجية تنهى تعاملات اليوم على ارتفاع بالرغم تقلب أسعار النفط وبورصة دبي تتراجع منفرده

أنهت البورصات الخليجية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بالرغم من التوقعات السلبية حول المستقبل الاقتصادي وتقلب أسعار النفط إلا أن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه.

وتأثرت أسواق الأسهم في شتى أنحاء العالم بسبب المخاوف حيال التضخم وتشديد السياسة النقدية الأمريكية وتقلب أسواق الطاقة المتضررة جراء الحرب في أوكرانيا وفرض سقف سعري على النفط الروسي، وشهدت أسعار النفط تقلبات شديدة في 2022 ومن المتوقع أن تتعرض لضغوط في 2023.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة شمل 30 اقتصاديا ومحللا توقعات بان يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023 بانخفاض نحو 4.6% من مستوى 93.65 دولار المتوقع بالإجماع في استطلاع نوفمبر. وبلغ متوسط سعر خام القياس 99 دولارا للبرميل في 2022.

وقالت فرح مراد، محللة الأسواق لدى إكس. تي. بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن أسواق الأسهم الخليجية تسجل أداء إيجابيا في الغالب لكن التوقعات الخاصة بأسواق الطاقة مازالت ضبابية في ضوء التوترات الجيوسياسية في أوروبا وقيود كوفيد-19 في الصين.

وأظهر مسح يوم الثلاثاء انكماش نشاط القطاع غير النفطي السعودي لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في ديسمبر إلا أن ارتفاع المبيعات وقوة الطلب عززا ثقة الشركات بشأن العام المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.8% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بارتفاع أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي 1.4% و1.2% على الترتيب.

وزاد المؤشر القطري 0.7% بفضل ارتفاع سهم صناعات قطر 3.5%.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3% مواصلا مكاسبه من الجلسة الماضية مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.5%.

لكن مؤشر دبي انخفض 0.1% عقب هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.7% وتراجع سهم المؤسسة الإماراتية لأنظمة التبريد المركزي 0.7%.