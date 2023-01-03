أسعار الذرة وفول الصويا والقمح تتراجع فى تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في بورصة شيكاغو اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط غير مباشرة من تراجعات في الأسواق الأخرى وعزوف المتداولين عن المخاطرة.



قال محللون إن العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في سوق شيكاغو للتجارة ‏‏(بورصة شيكاغو) تعثرت اليوم الثلاثاء في تداول شهد "عزوفا عن المخاطرة" ‏وسط ضغوط غير مباشرة من تراجعات في الأسواق الأخرى وصعود الدولار ‏الأميركي، كما تراجعت أسعار النفط وهبطت الأسهم الأميركية.

وبدت المنتجات الزراعية ‏الأميركية أقل جاذبية للمستثمرين بسبب صعود الدولار الذي يتجه نحو أكبر ارتفاع ‏في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر.‏



وقال مات ويجاند سمسار السلع لدى فيوتشرز وان "الاتجاه العام نحو الهبوط في ‏السوق اليوم... إنها حالة عزوف عن المخاطرة في بداية العام".‏



ونزلت أكثر عقود فول الصويا نشاطا في بورصة شيكاغو 31 سنتا إلى 14.93 ‏دولار للبوشل بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذرة تسعة سنتات ‏إلى 6.69 دولار ونصف السنت للبوشل.‏



كما سجل القمح انخفاضا بمقدار 20 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 7.71 دولار ‏وربع سنت للبوشل.‏ وشهدت الأسواق تراجعا بعد تحقيق مكاسب سنوية في 2022.‏