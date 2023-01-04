سعد نبيل يكتب: ماذا يحدث داخل وزارة الثقافة؟.. حافظوا على التراث والهوية المصرية

وزارة الثقافة «للخلف در» (1)

لا أحد ينكر أن وزارة الثقافة، هي منبر من منابر الوعي والادراك واعادة تشكيل الشخصية وبناء الانسان داخل الدولة المصرية، التى تشبع القلوب وتنير العقول، فكل خطوة داخل هذا الصرح العظيم لها حسابات مختلفة، وتفاصيل دقيقة يراعيها كل من يدير هذه المنظومة.

ما نتحدث فيه الآن ليس هجومًا لأحد، أو اتخاذ جانب انحياذي لشخص بعينه، ولكن ما نرصده هي تفاصيل هامة حدثت علي أرض الواقع وأصبحت تهدد هذه المنظومة الكبيرة، بعدما غادرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجاء ورائها الدكتورة نيفين الكيلاني لتتولي المسؤولية.

لقد شاهدت بعيني العديد من الفعاليات والانشطة الناجحة التى التف حولها الاف من المصريين في العديد من المحافظات والتى كان من شأنها الترويج السياحي والاثري بالقوي الناعمة المصرية من خلال تعاون حدث بين وزارتي الثقافة والسياحة والاثار ورصدت خلال هذه الفعاليات احتضان الدولة المصرية لابنائها في صعيد مصر والوجة البحري ومدن القنال وكان لها بالغ الاثر في تنمية الوعي السياحي والثقافي وكانت احدي سبل المقاومة للفكر المتطرف والارهاب وهو احد أهم ادوار اوزارة الثقافة التى انجبت العديد من قادة الرأي والفكر والفن والادب.

فبعد أشهر قليلة من تولي الدكتورة نيفين الكيلاني مقاليد الوزارة باتت الازمات تتفاقم من الداخل والخارج وجاءت الأزمة الأولي التى كانت أمام أعين الجميع، هي السؤال عن سر إلغاء الكثير من الفعاليات الفنية والثقافية، التى كانت بوابة كبيرة لإحتضان المواطن والاسرة المصرية البسيطة وهو الدور الذى تضعة الدولة المصرية ضمن الولويات استراتيجياتها في تحقيق العدالة الثقافية، من أجل تنمية أفكار المواطن المصري وتغذية عقولهم، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، لكن إنقلب الأمر رأسًا على عقب، ليتم إلغاء هذه الفاعليات دون مبررات واضحة.

لكن الحديث يطول عندما ندخل في مقارانات بين العهد السابق والحديث، ليصل الأمر تخبط وارتباك شديد يضرب المنظمومة الثقافية والفنية في مصر بقرارات عشوائية وغير مدروسة ليبدأ مسلسل الانهيار داخل المنظمومة الثقافية وتشتتعل الازمات داخل المؤسسات الثقافية بداية من أختفاء 6 مجلدات لجريدة الوقائع المصرية بدار الكتب والوثائق والتى تعد جزءا هام من تاريخ مصر الثقافي إلى الازمات المتلاحفة في مسرح الدولة وكان اخرها المؤتمر الذى حضرته وزيرة الثقافة.

وأعلن إقامة عرض مسرحي لمدة 15 يوما على خشبة المسرح القومي في شهر رمضان يتناول مسيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو الامر الذى نفته الوزيرة في مداخلة متلفزه في احد برامج التوك شو وهذا نتاج طبيعي للتخبط الاداري داخل اروقة الوزارة باصدار قرارات وزارية والغائها بعد التأكد من عدم قانونية وضعها.. ومنها إلى اختفاء دور المركز القومي للترجمه وتراجع دور أكاديمية الفنون وتجميد نشاط المركز القومي للمسرح وتحول دور الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى مجرد دار نشر تبتعد عن دعم الناشرين والكتاب من الشباب وتقزيم دور البوابة الاهم للفن المصري والعربي ( دار الاوبرا المصرية ) للتحول إلى مجرد مكتب متعهد للحفلات وتشهد ظاهرة هروب جماعي للفانين المصرين إلى دول الخليج العربي، وتحويل دور المجلس الاعلي للثقافة إلى مجرد مبني يضم مكاتب وقاعات دون اي فعاليات أو انشطة تذكر وونتحول في الحديث إلى وزارة ثقافة الغلابة ممثلة في هيئة قصور الثقافة التي أصبحت بلا دور نهائيا والتى تعد المنظمومة الاكبر والاخطر في وطننا العزيز مصر نظرا لامتدادها الجغرافي وما تضمه من ثروة بشرية هائلة من المبدعين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا واصبحت الهيئة تكتفي ببيانات اعداد للانشطة دون اثر ثقافي على ارض الواقع "، تجد أننا أمام تدهور مستمر ونزيف لا أحد يستطيع إيقافه

كل هذه الأزمات، كان لها دلالات، ووضعت الكثير من علامات الاستفهام حول "طرد الكفاءات" الذى كان يشهد القاصي والداني بكفاءاتهم وجهودهم داخل منظومة وزارة الثقافة، وهو ما تسبب في ذهول البعض، بعد الاستعانة ببعض الأشخاص الذين ليس لها علامات مبشرة بتطوير "الثقافة والفن" وغياب الأفكار الفعالة.

من أكثر الأمور التى وضعت قيادات الوزارة في ورطة، وأسئله ليس واجب الرد عليها، هو محاولة الاستغناء عن الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، والذى إعترض على القرار، ليتم الإبقاء على منصبه،وإنهاء ندب الدكتور هيثم الحاج علي ونحن على اعتاب ايام قليلة من افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإنهاء ندب الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ليختفي معه مشروع صنايعية مصر ويتفرغ للشو الاعلامي والاحتكاك بالعاملين وايضا الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الذى كان يحمل عدد من المشروعات التى سوف يتم الانتهاء منها في 30 يونية المقبل واهمها متحف سرايا الجزيزة الذى توقف العمل به لأكثر من 32 عاما وقريبا سيتم التخلص من مجموعة من القيادات داخل الوزارة للتحول وزارة الثقافة إلى بين للاشباح.. يأتي ذلك بخلاف الفضيحة الأكبر لدار الكتب والوثائق، واختفاء ٦ مجلدات تراثيه

الأمر الأكثر حزنًا على المنظومة الذى تدهور حالها على مدار 150 يومًا، هو إختفاء المشروع الأعظم "سينما الشعب"، والذى كان واحدًا من أهم مشاريع الوزارة، وإنهيار فاعليات الموسيقى والغناء بالمحافظات.

في نهاية الأمر، نريد أن نوجه رسالة هامة،مفادها اننا لسنا ضد أحد وهدفنا هو الاصلاح والتطوير وان الاستثمار في العقول أهم وارفع دراجات الاستثمار وإذا اردنا المكاسب المالية فقط فعلينا ان نذهب إلى الترند مثل ( انتش واجري ) يا سادة ان مصر تمتلك تاريخ طوبل من الحضارة والفن والثقافة تم تصديره إلى العالم أجمع وعلينا ان نكمل ما تأسس من مشروعات ومبادرات ساهمت في عودة الثقافة المصرية إلى مكانتها الطبيعية اقليميا ودوليا وان نحترم تاريخ السابقين ونكمل ما تم بناؤه لان كل انجاز يحسب للدولة المصرية وليس لاشخاص بأعينهم أو باسمائهم والخلاصة أننا في هذا المقال نتحدث من أجل الخوف على "الثقافة المصرية" والحفاظ على هويتنا، خوفًا من العودة للخلف بعد سنوات من الاستقرار يعيشها الوطن، وهدفنا هو ان تعيش الثقافة المصرية في الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتطلب من الجميع ان يعي دوره في بناء مستقبل افضل لهذا الشعب العظيم . وللحدبث باقية.