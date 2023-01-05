لايف ON.. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري المصري

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، مع نظيره فريق الداخلية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



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ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الزمالك، مع نظيره فريق الداخلية، اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ولذلك على ستاد القاهرة الدولي.



وكان فريق الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام نظيره فريق أسوان الذي فاز عليه في عقر داره، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.



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تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام الداخلية



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد أبوالفتوح، عماد دونجا، إمام عاشور، نيمار، مصطفى شلبى

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف أسامة نبيه

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1 - الأهلي 27 نقطة.

2 - الزمالك 24 نقطة.

3 - فيوتشر 22 نقطة.

4 - بيراميدز 20 نقطة.

5 - غزل المحلة 18 نقطة.

6 - الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7 - أسوان 15 نقطة.

8 - المصري 14 نقطة.

9 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

10 - المقاولون العر 12 نقطة.

11 - طلائع الجيش 12 نقطة.

12 - إنبي 10 نقاط.

13 - البنك الأهلي 9 نقاط.

14 - سموحة 9 نقاط.

15 -فاركو 8 نقاط.

16 - الداخلية 8 نقاط.

17 - حرس الحدود 7 نقاط.

18 - الإسماعيلي 7 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، بينما سيتم إذاعة مباراة الزمالك والداخلية اليوم عبر قناة أون تايم سبورت 1.

