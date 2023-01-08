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وزير الأوقاف ينشر تدوينة داعمة للشيخ الشعراوي.. ماذا كتب عنه؟

أخبار مصر
الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تدوينة عبر حسابه على “فيس بوك” قال فيها "رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

يأتي ذلك في ظل حالة من الهجوم على الشيخ الشعراوي من قبل بعض الإعلاميين.

 

وسخر الأزهر الشريف، منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، للدفاع عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد الهجوم الذي تعرض له على مدار الساعات الماضية.

وشنّ بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، هجوما حادا على إمام الدعاة بعد تداول أنباء عن تجسيد سيرته الذاتية في عمل مسرحي.

وقال الأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الخميس: فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهب حياته لتفسير كتاب الله، وأوقف عمره لتلك المهمة".

وأضاف الأزهر: "الشيخ محمد متولي الشعراوي، أوصل معاني القرآن لسامعيه بكل سلاسة وعذوبة، وجذب إليه الناس من مختلف المستويات، وأيقظ فيهم ملكات التلقي".

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف على أروقة الجامع الأزهر، إن مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله سيظل علامة مضيئة في سماء العلم والفلسفة والدين.

وأوضح في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الخميس، ردا على الهجوم الذي شنه البعض مؤخرا على الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنه سيظل المبطلون يثيرون التراب على السماء في عبط فكري عجيب، فيقع على رؤوسهم وتبقى السماء هي السماء بعلاماتها، ونجومها المضيئة ناصعة البياض بسّامة المحيا.

وقال الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، الأربعاء: "من يهاجمون الشيخ الشعراوي مثلهم كأطفال أرادوا إتلاف ثمار تخلية عالية، فسقطت أحجارهم فوق رؤوسهم، وظلت الثمار تعجب الناظرين وخالصة للآكلين".

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