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أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس غدا الأحد

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى قد تكون متوسطة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومكن القناة وخليج السويس.

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية جنوب سيناء طقس اليوم اقليم شمال الصعيد السواحل الشمالية

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