عاجل_ اقترب من سعر البنوك.. انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء

اقترب سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) من أسعار البنوك ليسجل سعر الصرف للعملة الأمريكية نحو 30 جنيه مقتربًا من السعر الرسمي في البنوك والذى سجل نحو 27 جنيهًا، مع استمرار العمل في بنكي الأهلي ومصر لاستبدال العملات الأجنبية وشراء الشهادات الجديدة من الرغم من إعلان اليوم إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أسباب انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء

وقال دكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن انهيار الطلب من القطاع الخاص على الدولار بسبب الافراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6،8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة أمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذى دفع من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.



وأشار أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي اثناء الاجازات لإصدار شهادات ال25%، فمن المتوقع ان يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات اثناء الأجازة بسعر اقفال الخميس 27،16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد أجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر اضافية.



وأكد ان التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزى لأليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الافراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون لها أثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة القادمة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.



سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك



أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلي المصري (NBE): 26.95 جنيه للشراء و27 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر(banque misr): 26.95 جنيه للشراء و27 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنك القاهرة (banque du caire): 26.25 جنيه للشراء و26.35 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك التجاري الدولي(CIB): 27 جنيه للشراء و27.10 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك المصرف المتحد(the ubeg): 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك سايب (SAIB): 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك إتش اس بي سي (HSBC): 27.15 جنيه للبيع و27.25 جنيه للشراء

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري(EALB): 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامى: 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر إيران للتنمية: 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي: 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم مصر 27.15 جنيه للشراء 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول 27.10 جنيه للشراء 27.20 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العربى الأفريقي 26.40 جنيه و26.50 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك البركة 26.60 جنيه للشراء مقابل 26.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى المتحد 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك المشرق 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى اليوناني 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الإمارات دبي 27.15 جنيه للشراء مقابل 27.25 جنيه للبيع.