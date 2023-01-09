عاجل.. الدولار يتخطى حاجز الـ 29 جنيها بعدد من البنوك

أفادت عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، أن سعر الدولار تخطى حاجز الـ 29 جنيها مصريا صباح اليوم الاثنين بعدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات العام الجديد ارتفاع جديد ليسجل أرقام قياسية جديدة لم تشهدها العملة الأمريكية من قبل ويواصل رحلة الصعود أمام العملة المحلية مع كل قرار جديد يتم اتخاذه ومع توجه الدولة لتحرير سعر الصرف وتدبير العملات الأجنبية لتوفير السلع المستوردة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن ضمن القرارات المؤثرة هو طرح شهادات ذات عائد يصل إلى 25 % مع رفع سعر الدولار في البنك من أجل جذب العملاء لتخلي عن العملات الأجنبية من أجل استثمار مضمون في البنوك.