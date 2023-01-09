مصادر تكشف آخر تطورات انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كشفت مصادر أمنية عن ملابسات حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، الإثنين، مما أسفر عن انقلابهما بنهر الطريق.

المصادر قالت لـ “الفجر” إن قائمة المصابين شملت ضابط بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول ومجندين بالقوات المسلحة ومجندين شرطة إضافة إلى 5 أشخاص آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 58 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي في اتجاه القاهرة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.