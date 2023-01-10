تشكيل الأهلي المنتظر أمام المصري في الدوري.. تواجد السولية وعبد القادر

يبحث جماهير وعشاق المارد الأحمر عن، التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة نظيره المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز.



وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري العام.



موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، الموافق 12 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.



ترتيب الأهلي والمصري في الدوري



ويغرد النادي الأهلي منفردًا على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري



وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره المصري البورسعيدي، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري، مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

