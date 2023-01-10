ads

الذهب ترتفع قرب ذروة 8 أشهر مع آمال حول إبطاء رفع الفائدة

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مدعومة بضعف الدولار وآمال في إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية بعدما لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول مزيدا من التوضيح حول مسار رفع الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1875.01 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1842 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل يوم الاثنين أعلى مستوى منذ التاسع من مايو أيار. 

وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند التسوية إلى 1876.5 دولار للأوقية.

ورغم ارتفاع الدولار، إلا أنه كان قريبا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ولم يعلق باول بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال كلمة له في مؤتمر بالسويد حول استقلال البنوك المركزية، غير أن عضو مجلس محافظي المجلس ميشيل بومان قالت إنه سيتعين على المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1076.91 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1775.49 دولار للأوقية.

أسعار الذهب رفع الفائدة المعاملات الفورية أسعار العقود الآجلة سعر الذهب

الأكثر قراءة

عاجل| ظاهرة خطيرة تضرب مصر غدا.. وحقيقة سقوط أمطار على القاهرة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يقترب من ضم صفقة إفريقية نارية

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

بالأسماء.. الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام الاتحاد السكندري

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة المصري البورسعيدي

عاجل- الأهلي يُهدد بعدم إذاعة مباراة المصري تلفزيونيًا

لجنة تسعير الوقود تستعد لإعلان الأسعار الجديدة للبنزين للربع الأول من 2023

عاجل.. الأهلي يقرر شطب عضوية هناء حمزة وإبراهيم عيسى