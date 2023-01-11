أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوي في أسبوع رغم الزيادة المفاجئة بالمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الأربعاء، إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 81.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1611 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل.

وبذلك يتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف يوم الأربعاء على أمل أن تشير أرقام التضخم والأرباح الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس إلى اقتصاد متين ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وقال محللون إنه إذا ما جاء التضخم دون التوقعات، فإن ذلك سيدفع الدولار للهبوط مما قد يعزز الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير شباط 2021.

يأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأمريكي والتي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.