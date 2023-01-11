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للطلبة والخريجين.. قيمة جوائز مسابقة السنة النبوية بوزارة الأوقاف

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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب تلقي طلبات المشاركة في مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023، وذلك في حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، شروط المشاركة والجوائز في مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو كالتالي:-

مسابقة السنة النبوية من وزارة الأوقاف 

ويتم تلقي طلبات المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف، للمتقدمين من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، وللطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم.

جوائز مسابقة وزارة الأوقاف

من يحصل على المركز الأول سيأخذ جائزة بمقدار 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير بشرط الحصول على 75 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

ويحصل المركز الثاني على 15 ألف جنيه، وشهادة تقدير بشرط الحصول على 70 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

وتبلغ قيمة الجائزة لصاحب المركز الثالث نحو 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

والمركز الرابع يحصل على 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

المركز الخامس يحصل على ألفين جنيه بشرط الحصول على 55% فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة، والمركز السادس 1000 جنيه.

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