مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأحد 15-1-2023 – نهائي كأس السوبر الإسباني

تقام قمة كرة قدم نارية، اليوم، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بين ريال مدريد وبرشلونة لكأس السوبر الإسباني.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه الأربعاء الماضي على فريق فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 وحجز برشلونة مقعده بنفس الطريقة عندما فاز فريق ريال بيتيس 4-2 الخميس الماضي، لتأكيد. إقامة الكلاسيكو الإسباني الكبير والمنتظر في الرياض..

وتأتي استضافة المملكة للبطولة الإسبانية الكبرى للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن استضافت نسختين سابقتين، حيث أقيمت الأولى في جدة عام 2020 م، وتوج ريال مدريد بلقبها، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره. نظيره أتلتيكو مدريد، فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة الرياض، في يناير من العام الماضي 2022 م، كما توجها ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتلتيك بلباو.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتعد استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي الكبير، ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، والتي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى استمرار التميّز في احتضان أبرز الأحداث الرياضية الدولية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتسلح فريق ريال مدريد حامل اللقب بكتيبة من النجوم اليوم أمام برشلونة، وعلى رأسهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وماركو أسينسيو وفيدي فالفيردي وكامافينجا والجدار البلجيكي تيبو كورتوا.

كما يملك البارسا عدد من العناصر المميزة هي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري وجافي ورافينيا والجدار الألماني أندريه تير شتيجن.

ويدير كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز، وسيكون حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل متوقع مكون من: حراسة المرمى: تيبو كوروتوا، خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، روديجر، خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

فيما يتمثل تشكيل برشلونة المتوقع فى: حراسة المرمى: تير تشيجن، خط الدفاع: أرواخو، كوندي، جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو، خط الوسط: بيدري، دي يونج، جافي، خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، ورافينيا.