في بعض الأصناف.. زيادة جديدة في أسعار المياه الغازية بداية من الشهر المقبل

برغم من ميل أغلب السلع إلي الاستقرار قررت شركة بيبسي مصر رفع أسعارها في بعض الأصناف للعبوة البلاستيكية حجم 400 مللي بقيمة جنيه.

وحصلت الفجر على نسخة من منشور يؤكد ارتفاع أسعار بيبسي كولا وزن 400 ملي لتصل إلى 6 جنيهات للعبوة بدلًا من 5 جنيهات خلال ديسمبر الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في بداية فبراير المقبل.

بيبسي مستند

زيادة أسعار بيبسي فبراير 2023

زيادة سعر تسليم صندوق بيبسي كولا عبوة بلاستيك 400 ملي إلى 69 جنيهًا تسليم أرض مصنع وسعر 72 جنيهًا للسعر المقترح للمستهلك الأخير.

زيادة أسعار بيبسي بالشهر الماضي يناير 2023

سبق وان رفعت بيبسي كولا أسعارها حيث أعلنت شركة بيبسيكو مصر زيادة أسعار شركة بيبسي أنواع الزجاج بحجم 195 ملي جرام إلى 84.25 جنيه للكرتونة تسليم سيارة، بالإضافة إلى زيادة أسعار بيبسي وزن 350 ملي جرام زجاج زادت إلى 130.25 جنيه للكرتونة تسليم سيارة.

وستتم زيادة أسعار شركة بيبسي بداية من 1 يناير الجاري، وتم إرسال المستند إلى التجار، يفيد بزيادة سعر عبوة بيبسي وزن 195 ملي جرام زجاج إلى 3.75 جنيه.

اسعار منتجات بيبسي يناير

1- رفع سعر عبوة بيبسي 195 ملي جرام زجاج إلى 3.75 جنيه

2- تم رفع سعر عبوة بيبسي 350 ملي جرام زجاج إلى 5.5 جنيه.

3- رفعت بيبسي كولا مصر سعر تسليم السيارة للصندوق أو الكرتونة لعبوة 195 ملي جرام زجاج إلى 84.25 جنيه للكرتونة تسليم سيارة، ويصل سعر بيع الصندوق للمستهلك بـ 90 جنيها

وسعر تسليم السيارة للصندوق أو الكرتونة لعبوة 350 ملي جرام زجاج ارتفعت إلى 130.25 جنيه للكرتونة تسليم سيارة، ويصل سعر بيع الصندوق للمستهلك بـ 132 جنيها.

زيادة أسعار بيبسي بنوفمبر الماضي

سبق وان رفعت شركة بيبسي كولا مصر لتصنيع وتعبئة المياه الغازية في 15 نوفمبر 2022 سعر اللتر من المياه الغازية بيبسي بنحو جنيه إضافي ليصل إلى 11.75 جنيه للمستهلك النهائي في متاجر التجزئة في مصر بداية من ديسمبر 2022