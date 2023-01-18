تراجع أسعار النفط في الختام.. وبرنت أقل من 85 دولارًا

تراجعت أسعار النفط في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، حيث وازن السوق المخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة مقابل التفاؤل بأن رفع قيود كوفيد-19 في الصين سيغذي الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 94 سنتًا أو 1.9% إلى 84.98 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 70 سنتًا أو 0.87% إلى 79.48 دولار للبرميل.

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين بشكل حاد إلى 3% في عام 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي البالغ نحو 5.5% ويمثل ثاني أسوأ أداء منذ عام 1976.

لكن البيانات لا تزال تتفوق على توقعات المحللين بعد أن بدأت الصين في التراجع عن سياستها الخاصة بكوفيد-19 في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تعافي النمو إلى 4.9% هذا العام.

من المقرر أن يؤدي رفع قيود كوفيد -19 في الصين إلى زيادة الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي هذا العام، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، في حين أن عقوبات الحد الأقصى للأسعار المفروضة على روسيا قد تضعف الإمدادات.

أظهر استطلاع لرويترز أن محللين يتوقعون انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية بنحو 600 ألف برميل الأسبوع الماضي، مما يوفر بعض الدعم للأسعار.

ومن المنتظر الإعلان عن بيانات المخزونات الأميركية الخميس 19 يناير/كانون الثاني بدلًا من الأربعاء 18 يناير، بسبب عطلة الأسواق الاثنين الماضي.