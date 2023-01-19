متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023؟.. ورابط الحصول عليها

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بعد الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح، حيث تعتبر النتيجة محور اهتمام الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم.

وتتصدر نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2023، التريند مع اقتراب ظهور النتيجة ويتفاعل الناس مع المواقع التي تنشر لينكات يكون بداخلها إدخال الرقم الجلوس للطالب، وهنا يقع الطالب في حيرة هل اللينكات تكون مخصصة بالفعل للنتيجة؟

الشهادة الإعدادية

وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية حيرة الطالب الذي يؤدي امتحان الشهادة الإعدادية خلال الفترة المقبلة وتوفر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي من خلاله يسهل على الطلاب عملية البحث، فضلا عن توفير موقع رابط امتحانات مصر الذي بدورها تساهم في وضع لينك مخصص في جميع المحافظات حيث يضغط الطالب على المحافظة المقيم فيها وسيتم ظهور النتيجة ولكن بعد الاعتماد الرسمي والظهور.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وبوابة الفجر الإلكترونية بدورها تحرص على توفير لجميع الطلاب لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لسهولة عملية البحث عند الطلاب، ولكي يكون البحث سهل وسريع، حيث أن الطلاب والطالبات وأولياء امورهم في حيرة من أمرهم يريدون أن يحصلون على الدرجات النهائية وأعلى الدرجات لسهولة الإلتحاق بالثانوية العامة، وهناك من يرغبون في الالتحاق بالثانوية التجارية ومنهم من يبحث عن الفندقية والصناعية والزراعية، وكل هذا يتطلب الجد والاجتهاد للوصول فيما بعد للكلية المراد دخولها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

طلاب الشهادة الإعدادية انطلقت امتحاناتهم يوم السبت 14 يناير وتستمر حتى يوم 28 يناير 2023، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام 2023 لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023.

التصحيح ورصد الدرجات

ومن المقرر أن تستغرق مدة التصحيح ورصد الدرجات للصف الثالث الاعدادي أكثر من 10 أيام، أي بعد انتهاء الامتحانات بنحو أسبوعين، وخلال هذه المدة يكون الترقب شديد من جانب الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة النتيجة والرابط المخصص لها للاطمئنان على مستقبل أبنائهم الدراسي.

رابط وزارة التربية والتعليم

وبعد الانتهاء من الامتحانات المقرر تأديتها هذه الفترة، يتم فيما بعد اعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

اضغط على الخدمات الإلكترونية من هنا

اختر قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعدادية 2023.

اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب.

اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.