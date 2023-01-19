سعر الذهب اليوم الخميس 19-1-2023 في الأسواق المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم، يتساءل الكثيرون عن سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ19 من يناير 2023، بعد انخفاض المعدن الأصفر مقارنة بالأيام الأخيرة التي شهد اضطرابا كبيرا في الأسعار نتيجة إلى التغيرات المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم

وانعكست تغيرات سعر الدولار الأمريكي على سعر الذهب حيث تخطى سعر العملة الخضراء حاجز الـ29 جنيها، لتضطرب أسعار الذهب، وسط مخاوف من المقبلين على الزواج والرابين في شراء المعدن الأصفر بارتفاعه أكثر مما هو عليه.

وسجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الـ19 من يناير 2023 عيار 21 سعر 1780جنيهات، وذلك حسب متوسط الأسعار في أسواق ومحال الصاغة بجمهورية مصر العربية.

وتقدم "بوابة الفجر" سعر الذهب اليوم الخميس 19 يناير 2023 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس 19 يناير 2023 نحو 2034 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم االخميس 1780 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

كما سجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 18 نحو 1526 جنيهًا بعد ارتفاع جرام الذهب.

سعر الجنيه الذهب في مصر والأوقية

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 19 يناير 2023، حيث سجل 14240جنيها، كما وصلت أونصة الذهب الخميس 19 يناير 2023، إلى سعر 1903دولارا أمريكيا.

أسعار الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب في العقود الآجلة خلال بداية تعاملات بورصة الذهب العالمية اليوم الخميس الموافق الـ19 من يناير 2023، ليسجل الذهب في العقود الآجلة سعر 1911.20 دولار بنسبة 0.01 %، كما ارتفع سعر الذهب اليوم في العقود الفورية ليحقق 1910.96 دولار بنسبة 0.02 % دولار.