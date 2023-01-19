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أسعار النفط تسجل أعلى إغلاق له منذ أول ديسمبر

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة عند التسوية يوم الخميس، مواصلة مسيرة صعود في الآونة الأخيرة تكتسب قوتها الدافعة من ارتفاع الطلب الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، أو 1.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 86.16 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 1.1 في المئة، إلى 80.33 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت تلك أعلى مستويات إغلاق لكلا العقدين منذ أول ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الطلب الصيني على النفط بنحو مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 15.41 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط، وفقا لأحدث أرقام التصدير التي نشرتها مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

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