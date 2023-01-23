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تراجع أسعار النفط مع بداية عطلة رأس السنة القمرية

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط


تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ولكنها حافظت على معظم  المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام.
             
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا أو0.5%إلى 87.17 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا بانخفاض أيضًا 0.5% إلى 81.24 دولار للبرميل.
             
وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8% بينما ارتفع الخام الأميركي 1.8%.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.
             
وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة رسالة تفاؤل للطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمر أسبوعين.
             
وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدا أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير شباط وذلك بالإضافة إلى الحد الأقصى الذي فرضه التحالف على أسعار النفط الخام الروسي منذ ديسمبر كانون الأول والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.
             
ووافقت مجموعة السبع على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى مارس آذار، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلا لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.

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