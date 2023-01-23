ads

البورصة اليابانية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

الاقتصاد
البورصة اليابانية
البورصة اليابانية

 

ارتفع مؤشر البورصة اليابانية  نيكي بأكثر من 1% بنهاية تعاملات اليوم، مقتفيًا أثر زيادة شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق.
             
وأنهى نيكي التعاملات على ارتفاع 1.33% مسجلًا 26906.04 نقطة بعد أن زاد في وقت سابق إلى 26938.28 للمرة الأولى منذ شهر.
             
ومن بين 225 سهمًا مدرجًا على المؤشر، ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر 4.
             
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.96% إلى 1945.38 بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر كانون الأول عند 1947.88.
             
وتراجع الين عن أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف الذي بلغه الأسبوع الماضي مما ساهم في دعم معنويات المستثمرين خاصة المصدرين.
             
وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2.52%، كما حقق سهم مجموعة راكوتن للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 3.48% مما جعله الأفضل أداء على نيكي.
             
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.73%، وصعد سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.66%.
             
كما ارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا 0.32% وسوزوكي 1.76%.

البورصة اليابانية مؤشر البورصة اليابانية وول ستريت الأسهم القيادية صناعة الرقائق

الأكثر قراءة

مصري و3 أجانب.. أرقام أبرز المدربين المرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

رسميا.. البنك الأهلي يفاجىء الأهلي بصفقة قوية قبل مواجهة الفريقين

Ronaldo live بث مباشر النصر والاتفاق Twitter || مشاهدة مباراة الاتفاق ضد النصر رابط يلا شوت Yalla shoot

تفاصيل سقوط عصابة سرقة اللوحات الكهربائية في مصر القديمة

بدأت كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية ولم تتزوج بعد محرم فؤاد.. ما لا تعرفه عن عايدة رياض

عاجل.. السيسي يحضر الاحتفال بعيد الشرطة اليوم

سبب مثير وراء تأخير رحيل فيريرا عن الزمالك

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل