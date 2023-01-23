البورصة اليابانية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

ارتفع مؤشر البورصة اليابانية نيكي بأكثر من 1% بنهاية تعاملات اليوم، مقتفيًا أثر زيادة شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق.



وأنهى نيكي التعاملات على ارتفاع 1.33% مسجلًا 26906.04 نقطة بعد أن زاد في وقت سابق إلى 26938.28 للمرة الأولى منذ شهر.



ومن بين 225 سهمًا مدرجًا على المؤشر، ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر 4.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.96% إلى 1945.38 بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر كانون الأول عند 1947.88.



وتراجع الين عن أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف الذي بلغه الأسبوع الماضي مما ساهم في دعم معنويات المستثمرين خاصة المصدرين.



وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2.52%، كما حقق سهم مجموعة راكوتن للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 3.48% مما جعله الأفضل أداء على نيكي.



وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.73%، وصعد سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.66%.



كما ارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا 0.32% وسوزوكي 1.76%.